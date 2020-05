Liverpool, un tifoso acquista per 280 mila euro un camion per festeggiare in anticipo il titolo

Curioso episodio che ha visto protagonista un tifoso del Liverpool. Che in barba alla scaramanzia ha speso l'equivalente di 280 mila euro per festeggiare la Premier League. Si tratta di un imprenditore thailandese che dal suo paese ha acquistato un camion, dipingendolo di rosso e con i simboli del club, ossia il famoso Liver bird e il motto "You'll never walk alone". Tutto pronto per la parata per celebrare un titolo che manca da 30 anni. "Avevo pensato di comprare il camion per celebrare con gli altri tifosi la vittoria del campionato nel momento in cui la squadra avrebbe sollevato il trofeo. Poi è arrivata la pandemia. La Premier è stata posticipata e io ho deciso di festeggiare in anticipo" ha dichiarato al Mirror Kongkiat Inthraseesangwon, questo è l'impronunciabile nome del protagonista. Che ha aggiunto: "Penso che siano stati soldi ben spesi. Sarà la prima volta in più di 30 anni che vinciamo il campionato ed è giusto che questo meriti una celebrazione. E poi, dopo la festa, il camion verrà utilizzato nella mia attività, per cui non è sicuramente uno spreco di denaro".