Liverpool van Dijk: "Dura stare senza i compagni, ma così si apprezza di più la vita"

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato del suo periodo di isolamento in attesa della eventuale ripresa del campionato: "E' difficile non essere in campo e non vedere i miei compagni di squadra. Di solito siamo sempre insieme, ora non si può. Questo ti fa pensare a cosa si prova quando ci si ritira dal calcio. Credo che per me sarà molto strano, ma non voglio pensarci. Questa situazione di emergenza ti fa apprezzare un po' di più la vita da calciatore", le sue parole riportate dal Daily Mail.