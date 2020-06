Liverpool, Van Dijk: "Sapevamo che l'Everton sarebbe stato stretto, è una squadra di Ancelotti"

Parla così Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, intervistato da Sky Sports dopo il pari a reti bianche in casa dell'Everton: "Partita molto intensa da entrambe le parti, loro hanno colpito anche un palo, ma in certi momenti avremmo dovuto creare di più. Tenevamo la palla senza trovare l'apertura giusta, siamo comunque contenti del punto che è un ulteriore passo verso l'obiettivo. Loro non sono male in difesa, diamogliene atto: sono rimasti stretti e compatti, ed è questo che ti aspetti da una squadra di Ancelotti. Partita davvero molto intensa".