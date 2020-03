Liverpool, van Dijk: "Sarebbe deludente festeggiare il titolo senza i tifosi"

Virgil van Dijk ha ammesso che sarebbe deluso se l'epidemia del coronavirus dovesse fermare i tifosi del Liverpool a festeggiare la vittoria del titolo dopo 30 anni: "Se lo vincessimo in uno stadio vuoto e i tifosi non fossero lì, sarei davvero deluso. Ovviamente, se non ci saranno tifosi ad Anfield, sarà davvero un duro colpo: nessuno vuole giocare senza i fan. Fino a quando non verrà presa una decisione su come andiamo avanti da qui, non ci resta che affrontare questo momento. Ma quando riprenderemo tutto porteremo il titolo ai nostri tifosi", ha detto ai media olandesi.