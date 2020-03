Liverpool, van Dijk: "Sconfitta giusta, il Watford ha meritato. Andiamo avanti"

vedi letture

Prima sconfitta subita in campionato per il Liverpool, battuto 3-0 in casa del Watford. Dopo la gara il difensore dei Reds Virgil van Dijk ha detto: "Penso innanzitutto ai meriti del Watford: le possibilità che hanno creato erano molte, hanno segnato tre gol, noi non abbiamo creato troppe opportunità e non possiamo togliere il merito al Watford. Dobbiamo migliorare, è una sconfitta difficile da digerire. Ma se concedi tre gol devi solo migliorare. Ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita in Coppa d'Inghilterra e alla prossima gara di campionato contro il Bournemouth: questa è l'unica via da seguire".