Liverpool vicino al titolo, Redknapp: "Reds e City come Messi e Ronaldo: difficile scegliere"

Jamie Redknapp, ex centrocampista del Liverpool e oggi commentatore di Sky Sports UK, ha parlato del duello tra Liverpool e Manchester City, che ha caratterizzato anche questa Premier League seppur stavolta non ci sia stata una vera e propria lotta punto a punto: "Non si può scegliere, sarebbe come decidere tra Messi e Ronaldo. Sono due squadre diverse e fantastiche. Il Manchester City gioca più a centrocampo, bada al possesso palla. Il Liverpool arriva velocemente in attacco e segna. Hanno più ritmo offensivo. Ma non si può dire che un sistema di gioco sia migliore o sbagliato, sono entrambi stupendi da guardare. Dipende dal calcio che ti piace, lo stesso vale per Messi e Ronaldo".