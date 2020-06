Liverpool vicino al titolo, Souness: "I Reds e il City domineranno per tanti anni"

Graeme Souness, ex calciatore di Liverpool e Sampdoria, ha elogiato il Liverpool di Klopp negli studi di Sky Sports UK: "Se vogliamo fare un confronto tra Liverpool e Manchester City, dobbiamo dire innanzitutto che entrambe le squadre hanno grandi portieri, i migliori del campionato. Il Liverpool ha una difesa migliore, ma preferisco il centrocampo di Guardiola. E poi bisogna lanciare una monetina per scegliere gli attaccanti. Giocano un calcio diverso, ma sono piacevoli da guardare. Giocare contro il Liverpool vuol dire andare in guerra: vogliono farti del male, devi essere sempre aggressivo. I tre di centrocampo sono dei guerrieri. Il City invece utilizza le triangolazioni e una fitta rete di passaggi, è speciale allo stesso modo. Ci stiamo godendo un grande duello, due squadre uniche che possono dominare in Europa per tanti anni".