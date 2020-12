Liverpool, Wijnaldum verso l'addio a gennaio. Per sostituirlo Klopp pensa a Renato Sanches

Secondo le informazioni riportate da Le10sport, il Liverpool starebbe già cercando un sostituto per Georginio Wijnaldum, che è in scadenza di contratto e potrebbe diventare un giocatore del Barcellona già a gennaio. La squadra inglese cerca un giocatore che abbia lo stesso profilo per rinforzare il proprio centrocampo e uno dei preferiti di Jurgen Klopp sarebbe Renato Sanches, portoghese in forza al Lille che sta facendo molto bene nella squadra di Galtier. L'eventuale arrivo a gennaio, favorito dalla difficile situazione societaria del club francese, permetterebbe all'olandese di liberarsi subito in cambio di un piccolo importo.