Liverpool-Wolves, le formazioni ufficiali: Klopp fa riposare Alexander-Arnold e Jota

vedi letture

Alle 20.15 la domenica di Premier Legaue verrà chiusa dal Liverpool che dovrà battere il Wolverhampton per raggiungere il Tottenham in vetta alla classifica. Jurgen Klopp ha deciso di puntare sul tridente formato da Mane, Firmino e Salah, mentre Diogo Jota comincerà dalla panchina. Il Wolverhampton invece sarà in campo con un 4-3-3 con Neto e Traore in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Williams, Fabinho, Matip, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Jones, Mane, Firmino, Salah.

WOLVES (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Boly, Coady, Marcal, Neves, Moutinho, Dendoncker, Podence, Neto, Traore.