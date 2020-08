Ljungberg lascia l'Arsenal: "Ringrazio il club per tutte le opportunità che mi ha dato"

Freddie Ljungberg, assistant coach di Mikel Arteta, ha deciso di lasciare l'Arsenal. Ecco le sue parole: "Ho deciso di lasciare il mio ruolo per poter andare avanti nella mia esperienza. Sono davvero grato per tutte le opportunità che questo club mi ha dato sia come allenatore che come giocatore. Auguro il meglio ad Arteta e a tutti giocatori in vista della prossima stagione. Ringrazio anche i tifosi per tutto il supporto che mi hanno dato"