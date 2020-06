Lo sponsor di Havertz al Bayern è Muller: "A Monaco vogliamo solo i migliori"

vedi letture

Kai Havertz al Bayern Monaco? Lo sponsor sarebbe una delle stelle e simboli dei bavaresi come Thomas Muller. Dopo la gara contro l'Eintracht Francoforte in Coppa, Muller ha parlato del trequartista del Bayer Leverkusen. "E' bravissimo, un grande talento. Noi vogliamo avere sempre i migliori giocatori qui al Bayern Monaco ma non ho idea dei piani della società. Non ho idea dei budget e dei piani societari ma sarebbe un paradosso parlare di nuovi acquisti e poi pensare a risparmiare sugli stipendi", riporta Merkur. Su Havertz, però, sembra in grande pressing anche il Chelsea di Frank Lampard.