Lo Schalke si riaffida al totem Stevens. Sconfisse l'Inter nella finale di Coppa UEFA del 1997

vedi letture

Uno scossone per cercare di risalire la china. Lo Schalke 04, ultimo in Bundesliga con 4 punti conquistati in 12 partite (nessuna vittoria) ha deciso di esonerare Manuel Baum e di affidarsi alla leggenda Huub Stevens, eletto "allenatore del secolo" dai tifosi qualche anno fa. “La partita casalinga contro l'Arminia Bielefeld è di importanza capitale per il nostro club", ha detto Jochen Schneider, responsabile della comunicazione del club. "La prestazione deludente contro il Friburgo ci ha mostrato che la squadra aveva bisogno di nuovo slancio per raccogliere qualche successo. Confidiamo che Huub Stevens e Mike Büskens facciano proprio questo. Ringraziamo Manuel Baum per i suoi instancabili sforzi e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro personale e professionale".

L'uomo della provvidenza - Per la quarta volta, dunque, Huub Stevens è chiamato a guidare lo Schalke. L'olandese aveva allenato dal 1996 al 2002 e dal 2011 al 2012, oltre ad aver traghettato la squadra al termine della stagione 2018/2019. Sotto la sua guida, i Minatori hanno conquistato la Coppa UEFA nel 1997 (battendo l'Inter), due Coppe di Germania (nel 2001 e 2002) e il secondo posto in campionato nel 2001. Anche Mike Büskens, che sarà il suo vice, ha un passato glorioso nello Schalke: da giocatore ha conquistato la Coppa UEFA del '97.