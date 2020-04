Lo sport in Olanda si ferma fino a settembre. Quali saranno i verdetti della Eredivisie?

vedi letture

Lo stop alle attività sportive in Olanda fino al primo settembre, decretato dal Governo, scrive la parola fine sulla Eredivisie. Sarà impossibile, infatti, terminare la stagione e cominciarne una nuova prima dell'inizio degli Europei di calcio. Così, adesso ci si interroga sulla distribuzione dei posti nelle Coppe Europee, oltre che sull'assegnazione del titolo di campione e la determinazione delle squadre retrocesse. Una decisione che spetterà unicamente alla Federazione; se il campionato finisse oggi, alla ventiseiesima giornata, la classifica consegnerebbe il titolo all'Ajax per differenza reti. In Champions (ai preliminari) andrebbero i lancieri (terzo turno) e l'AZ (secondo turno), mentre la vincitrice della Coppa nazionale (finale Feyenood-Utrecht) sarebbe ammessa alla fase a gironi dell'Europa League. La terza classificata, di norma, gioca le qualificazioni, così come la vincente dei playoff tra la quarta, la quinta, la sesta e la settima in classifica. Le ultime due retrocederebbero, mentre la terzultima dovrebbe giocare lo spareggio contro la vincente dei playoff della Eerste Divisie.

Questa la classifica attuale:

Ajax 56*

Alkmaar 56*

Feyenoord 50*

PSV 49

Willem II 44

Utrecht 41*

Vitesse 41

Heracles 36

Groningen 35

Heerenveen 33

Sparta Rotterdam 33

Emmen 32

Venlo 28

Twente 27

Zwolle 26

Sittard 26

Den Haag 19

Waalwijk 15

(* Una partita in meno)