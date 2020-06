Lo stadio della Partita del Secolo si rifa il look: pronto il restyling dell'Azteca

Italia-Germania 4-3, il Partido del Siglo, rappresenta la storia del calcio italiano e mondiale. E lo stadio Azteca ne fu cornice perfetta, impianto al quale ancora oggi siamo legati proprio per quell'evento. Chi lo ricorda ancora come a quei tempi, però, dovrà farsene una ragione perché lo stadio sarà modificato. Come riferito da EFE, infatti, al fine di candidarsi insieme a USA e Canada per i Mondiali del 2026, si è deciso di partire con il restyling dell'Azteca. Si parla di una "rivitalizzazione generale" del campo: facciate, stand, spogliatoi, sale stampa, zone vip e altre interne allo stadio: l'Azteca è pronto a rifarsi il look.