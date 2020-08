Lo Stoccarda manda Badstuber a giocare in quinta serie. Il difensore. "Potevo essere d'aiuto"

Holger Badstuber non farà parte della rosa dello Stoccarda, che disputerà la prossima Bundesliga. L'esperto e sfortunato difensore tedesco, 31 anni, sarà aggregato alle seconda squadra del club, che gioca in quinta serie: "In vista della prossima stagione, abbiamo deciso di apportare modifiche alla rosa e di affidarci maggiormente ad altri giocatori nel reparto arretrato", ha dichiarato il direttore sportivo, Sven Mislintat. "Questa decisione, che è stata presa esclusivamente per motivi tecnici, è stata comunicata a Holger in un colloquio".

Deluso, ovviamente, l'ex Bayern: "Accetto la decisione, anche se per me è stato difficile. Sono convinto di poter aiutare la squadra in Bundesliga". Badstuber ha giocato 19 partite nell'ultima stagione, mettendo a segno 2 reti.