Lo strano caso di Blanc, da 4 anni senza panchina: "Tornerò ad allenare, magari i bambini"

Visto dall'esterno, il caso di Laurent Blanc è difficile da spiegare. In Francia ha vinto un campionato col Bordeaux, più una Coppa nazionale e due Supercoppe, mentre con il Paris Saint-Germain ha conquistato 11 titoli, tra cui tre Ligue 1. Tuttavia, dopo aver lasciato il club capitolino non ha più trovato una panchina. Quattro anni in cui il suo nome è stato accostato a molte squadre (Valencia, Roma, Inter, Manchester United) senza che però arrivasse il sospirato accordo. Il tecnico francese, ai microfoni di Telefoot, ha parlato della sua difficile situazione: "Voglio ancora allenare, un club o una Nazionale, ma più passa il tempo e meno ci credo. Sicuramente tornerò, ma probabilmente non con gli adulti, forse con i bambini. C'è molto da fare, soprattutto negli sport dilettantistici. Sono realista, onesto con me stesso e con gli altri. Non ho intenzione di rinunciare a nulla. Che sia calcio professionistico o amatoriale, non escludo nulla. Non sono nemmeno un sognatore, ho una certa età e vedo come si evolve il calcio. Il lavoro dell'allenatore mi sembra ogni giorno sempre più difficile: ci viene chiesto di aumentare il valore dei giocatori, ma noi siamo tecnici".