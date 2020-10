Lo strano caso di Lewandowski: a secco in Champions, più prolifico di 14 squadre in Germania

Sbirciando la classifica dei marcatori della Champions League, è piuttosto singolare non scorgere il nome di Robert Lewandowski. L'attaccante del Bayer Monaco, capocannoniere e miglior giocatore della scorsa edizione, non è infatti riuscito a timbrare nelle due sfide disputate finora dalla squadra tedesca, contro Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca. Il polacco ha svolto comunque un lavoro determinante per i compagni, per i quali continua a essere un punto di riferimento imprescindibile.

C'è poi un dato, che riguarda le prime cinque giornate di Bundesliga, che impressiona particolarmente: Lewandowski ha segnato da solo più reti di 14 formazioni del campionato tedesco. Il bomber è andato a segno in 10 occasioni sulle 22 totali del Bayern: gli stessi gol realizzati dallo Stoccarda, 1 in meno di quelli del Borussia Dortmund e 2 in meno rispetto a quelli del Lipsia capolista. Per la Champions ci sarà tempo e sicuramente non mancherà il suo timbro nel cammino dei campioni in carica.