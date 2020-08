Lo strano caso di Odriozola: 10 partite giocate e 5 trofei con due squadre diverse

vedi letture

Due squadre in due Paesi diversi, dieci partite totali disputate (613 minuti) e ben cinque trofei in bacheca. La stagione di Alvaro Odriozola si è chiusa con la vittoria della Champions League, anche se il terzino spagnolo non è sceso in campo nella finale tra il suo Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Di proprietà del Real Madrid, il classe 1995 è sceso in campo per quattro volte con la squadra di Zidane - vincendo la Supercoppa di Spagna - prima di essere ceduto alla formazione tedesca a fine gennaio. Con i bavaresi il basco ha giocato appena sei match (3 in Bundesliga, 2 in Champions e 1 in Coppa di Germania), conquistando però la tripletta. Quattro trofei, anzi cinque: Odriozola ha ricevuto anche la medaglia per la vittoria de LaLiga del Real. Un caso più unico che raro.