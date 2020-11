Lo United può ipotecare la qualificazione. Solskjaer aspetta Cavani: "È quasi pronto"

vedi letture

Il Manchester United può ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions League battendo domani il Basaksehir. Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della sfida: "Siamo un po' delusi per la sconfitta contro l'Arsenal, ma non ci sono nuovi infortunati e questa è una buona notizia. Martial rientra e ci darà grande spinta. Ci offre più soluzioni offensive. Cavani? È in forma e si sta allenando bene. Non ha giocato molto e per questo non ha ancora avuto un impatto decisivo. ma non ci vorrà molto perché accada".

Su Pogba: "Paul ha attraversato un periodo difficile con un infortunio la scorsa stagione e con il coronavirus in questa stagione, quindi penso che di recente le cose siano andate bene e speriamo che continui così".

Le critiche dell'ex compagno di squadra Keane: "Roy è sempre stato schietto. Abbiamo diversi lavori, il suo è dare la sua opinione. Ascolto sempre Roy ma andiamo avanti, con un gruppo forte di giocatori, e sono sicuro che miglioreremo".

I Red Devils, sul sito ufficiale, hanno annunciato che Lingard, Jones e Bailly non partiranno per la Turchia.