Lo Zenit sarà la sesta vittima di Haaland in Champions? I numeri incredibili del norvegese

Ha segnato a cinque avversari su cinque (Genk, Napoli, Liverpool, PSG e Lazio) affrontati in Champions League negli ultimi dodici mesi. Ma Erling Braut Haaland non ha nessuna intenzione di fermarsi e punta il prossimo avversario, lo Zenit San Pietroburgo. L'attaccante norvegese proverà a trascinare il Borussia Dortmund , in un match già decisivo dopo la falsa partenza di Roma: all'Olimpico è arrivata una sconfitta per 3-1, nonostante la rete dell'ex Salisburgo, l'undicesima in nove partite nella massima competizione europea.

Un record assoluto di precocità. Nessuno, nella storia della Champions, ha fatto meglio, nemmeno i mostri sacri. Dopo nove gare, il miglior marcatore della storia (Cristiano Ronaldo) era ancora a secco. Messi, che ha realizzato 116 gol, era fermo a due, Ibrahimovic a 5, Shevchenko e Inzaghi a 6, Raul, van Nistelrooy ed Henry a 7. Dove potrà arrivare la macchina da reti della Scandinavia? Difficile da sapere, ma stasera di sicuro proverà a regalarsi una "decima" (partita) indimenticabile.