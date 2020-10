Lo Zenit tenta Pochettino. Contatti con l'argentino, che aspetta Real e Manchester United

Lo Zenit San Pietroburgo ha un sogno: Mauricio Pochettino. Dopo aver ingaggiato in passato grandi allenatori come Roberto Mancini, André Villas-Boas e Luciano Spalletti, il club russo sarebbe in pressing da giorni per convincere l'ex tecnico del Tottenham a subentrare a Sergei Semak. Ma l'argentino, in cuor suo, spera in una chiamata più importante: il Real Madrid e il Manchester United sono piazze calde, in cui potrebbe succedere di tutto, e il suo nome sarebbe in cima alla lista. A riportarlo è The Sun.