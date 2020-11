Lo zio di Griezmann racconta: "Dopo la vittoria del Mondiale pensava di dire addio ai Bleus"

"Dopo la vittoria del Mondiale Antoine ha pensato di lasciare la Nazionale. Seppur non sia vecchio, voleva lasciare spazio alle nuove generazioni". Non solo la tanto discussa convivenza con Lionel Messi, tra i numerosi aneddoti raccontati durante il documentario andato in onda su M6 lo zio di Antoine Griezmann, Emmanuel, ha raccontanto anche la decisione, poi ritrattata, di lasciare i Bleus. Oggi l'attaccante ex Real Sociedad e Atletico Madrid continua infatti a vestire la maglia del suo Paese, oltre a quella del Barça.