Lo zio di Griezmann sul rapporto con Messi: "Al Barça comandano i soliti anche sugli allenamenti"

vedi letture

Un documentario trasmesso in Francia mina i già fragili equilibri in casa Barcellona. Sotto la lente d'ingrandimento, ovviamente, finisce il rapporto tra Messi e Griezmann, raccontato dal punto di vista dello zio dell'attaccante francese: "Non mi aspettavo che sarebbe stato così difficile per lui ambientarsi. So anche cosa sta succedendo all'interno con Messi, non è facile ma non posso dire di più. Al Barcellona non si lavora abbastanza, gli allenamenti si svolgono in un certo modo per accontentare determinate persone. Antoine ha bisogno di lavorare, ha bisogno di impegnarsi per star bene, a differenza di altri che non ne hanno bisogno".

Poi la rivelazione: "Dopo la vittoria del Mondiale ha pensato di lasciare la Nazionale. Seppur non sia vecchio, voleva lasciare spazio alle nuove generazioni".