Loew: "Havertz al Chelsea al momento giusto. La Bundes perde un grande giocatore"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Svizzera, il commissario tecnico della Germania ha parlato del trasferimento di Kai Havertz al Chelsea dopo che ha lasciato la nazionale per volare in Inghilterra: "Eravamo combattuti con Kai. Da un lato ci avrebbe fatto molto bene la sua sicurezza sul pallone vista contro la Spagna, ma il rischio di infortuni è troppo alto con un trasferimento di questa portata. La cosa negativa è che la Bundesliga sta perdendo un giocatore di punta. D'altra parte, trasferirsi all'estero aiuta con la crescita, si diventa più maturi. Kai voleva davvero questo trasferimento e si è anche preparato mentalmente per questo. Il Chelsea è un buon club con molti giovani giocatori. Con lui non avevo la sensazione che fosse ancora un anno o due troppo giovane, ma che fosse il momento giusto di cambiare".