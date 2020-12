Lokomotiv Mosca, Nikolic: "Brutta situazione, pensiamo alla prossima partita"

Marko Nikolic, allenatore della Lokomotiv Mosca, ha parlato nel post partita della sfida persa contro il Salisburgo: "Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo. Non abbiamo fatto nulla nel primo tempo. Durante l'intervallo sono state effettuate tre sostituzioni e la squadra ha lottato nel secondo tempo. Abbiamo fatto di tutto per tornare in partita, ma abbiamo subito gol un minuto dopo aver segnato. Dobbiamo sostenere la squadra e prepararci per la prossima partita. Krychowiak e Kulikov assenti per Coronavirus e Miranchuk dalla panchina? Abbiamo avuto diverse defezioni a centrocampo. Miranchuk praticamente non si è allenato dopo Madrid. Abbiamo avuto cattive notizie il giorno prima della partita da Krychowiak e da Kulikov. E' una brutta situazione. Dobbiamo pensare alla prossima partita".