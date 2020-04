Lokomotiv Mosca taglia 40% ingaggi e Farfan protesta: "Non giochino coi miei soldi"

La Lokomotiv Mosca ha trovato un accordo con i suoi calciatori per una riduzione degli ingaggi del 40% per far fronte alla crisi finanziaria che seguirà all'emergenza Coronavirus. Non tutti in organico, però, hanno gradito questa decisione. Jefferson Farfan, ad esempio, in una diretta Instagram con l'ex compagno Roberto Guizasola, tra le risate dei due ha protestato: "Che giochino con tutto, ma non con i miei soldi. Mi hanno mandato un pezzo di carta in russo, non ho capito niente e l'ho strappato. Mi fanno schifo".