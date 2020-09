Lokomotiv Mosca, vicino Mandzukic. Biennale da 4 milioni, tra pochi giorni sarà in Russia

Il futuro di Mario Mandzukic, che qualche giorno fa sembrava essere nel campionato turco e nel Besiktas, sarà più verosimilmente in Russia. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport di stamani che sottolinea come la Lokomotiv Mosca sembra ad un passo dal raggiungere l'accordo per l'ingaggio del centravanti croato. A fronte di un contratto biennale da quattro milioni netti a stagione offerto, a metà settimana Mandzukic dovrebbe sbarcare a Mosca per definire i termini del contratto.