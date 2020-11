Lopetegui alla vigilia di Krasnodar-Siviglia: "Sarà durissima, all'andata ci hanno messi alle corde"

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha presentato così in conferenza stampa la sfida in programma domani sul campo del Krasnodar e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions: "Stiamo cercando di approcciare tutte le competizioni alla stessa maniera, quindi nel miglior modo possibile. Domani affronteremo un rivale che ha recuperato tutti i suoi giocatori e che, già all'andata, ci aveva messi alle corde (3-2 per il Siviglia in Spagna, ndr). Il ritorno dei loro leader, esattamente quelli che mancavano a Siviglia, li renderà ancora più forti in questa partita di ritorno. Non dimentichiamoci poi che siamo in Champions: ogni avversario, ogni incontro è difficile. Noi, dal canto nostro, abbiamo grande entusiasmo e consapevolezza, nonostante le assenze".

Discorso qualificazione da chiudere subito?

"Ancora non c'è niente dietro l'angolo, resta da giocare la metà della fase a gironi e col Krasnodar ci aspetta una partita durissima".