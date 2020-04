Lopetegui cita il precedente di NFL: "Subito 12 tendini d'Achille rotti dopo tre mesi di inattività"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa oggi a Marca, Julen Lopetegui ha citato un precedente interessante per quanto riguarda la possibilità di incombere in un gran numero di infortuni alla ripresa - ancora tutta da decidere - del campionato dopo mesi di inattività: "In NFL, nel 2011, una pausa di tre mesi generò 12 rotture del tendine d'Achille già nel primo mese di ritorno alle attività. Spero dunque che, se arriverà l'ok dal Governo, tutti i club abbiano il tempo necessario per preparasi al meglio fisicamente e mentalmente", è stato l'appello del tecnico del Siviglia.