Lopetegui ottimista su Banega: "Resterà al 100%". Tra oggi e domani annuncio della proroga

Buone notizie per il Siviglia sul fronte Ever Banega. Dopo le parole di Julen Lopetegui, che ieri aveva annunciato di essere ottimista riguardo alla permanenza del centrocampista argentino ("Siamo sicuri al 100% che resterà"), arriva oggi la conferma da Radio Marca Sevilla: l'ex Inter si è allenato con i suoi compagni di squadra in palestra, dopo il discorso iniziale del tecnico. Il suo contratto è terminato ufficialmente ieri, dopo la partita disputata sul campo del Leganes, ma la proroga sarà annunciata tra oggi e domani. Banega ha firmato un triennale da 10 milioni annui con l'Al-Shabab, che però dovrebbe consentire al giocatore di restare in Andalusia e disputare anche la fase finale dell'Europa League, dove il Siviglia affronterà la Roma.