Lopetegui: "Sono stato vicino alla panchina del Chivas de Guadalajara"

In una conversazione sulla ESPN con l'ex leader del Chivas de Guadalajara, José Luis Higuera, Julen Lopetegui, attuale allenatore del Siviglia, ha rivelato che ha ricevuto un'offerta per allenare in Messico: "Mi ha parlato di un progetto interessante, di una squadra storica con condizioni e connotazioni speciali. Il tutto lo avevano reso una sfida per qualsiasi allenatore, è un vantaggio. Per me è stato qualcosa di molto speciale, l'ho capito bene e all'epoca c'era quella possibilità e interesse ad ascoltarci con molta attenzione e affetto".