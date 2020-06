Lopetegui sul derby Siviglia-Betis: "Servirà una piroetta mentale per adattarsi"

Domani tornerà in campo anche la Liga e il match d'apertura sarà il derby di Siviglia tra la formazione di Julen Lopetegui e il Betis. L'ex tecnico del Real Madrid ha raccontato le sue impressioni della vigilia dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Bisogna fare una piroetta mentale e adattare la realtà competitiva a un contesto molto differente. Sarà tutto diverso, strano. E proprio per questo dobbiamo provare a non pensare a ciò che sarebbe potuto essere e non sarà. Meglio non giocare prima di farlo senza pubblico? Il calcio è nato per la gente, ma la cosa più importante è poter tornare a giocare. Sono contento di poterlo fare perché significa che ci si riavvicina alla normalità".