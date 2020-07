Lovren allo Zenit, il Liverpool ha le idee chiare sul sostituto: Ozan Kabak il primo nome

Con Lovren a un passo dal trasferimento allo Zenit San Pietroburgo, il Liverpool è alla ricerca di un centrale di difesa in vista della prossima stagione e ha le idee chiare - scrive la 'Bild' - su quale sia il primo obiettivo: si tratta del turco classe 2000 Ozan Kabak, calciatore in forza allo Schalke 04. Il calciatore nato ad Ankara ha un contratto col club di Gelsekirchen valido fino al 2024, il prossimo anno si attiverà una clausola da 45 milioni di euro ma adesso - si legge - possibile che vada via a una cifra più bassa. E il Liverpool è avanti, in vantaggio sugli altri club interessati che sono Manchester City e Juventus.