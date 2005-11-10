La rivalità tra Real Madrid e Barcellona passa in secondo piano di fronte al talento di Lamine Yamal. A confermarlo sono le dichiarazioni di Lucas Vazquez, storico ex calciatore dei blancos oggi in forza al Bayer Leverkusen, che ai microfoni di Cadena SER ha riservato parole di grande ammirazione nei confronti del diciannovenne attaccante blaugrana. Il classe 1991 si è soffermato soprattutto sulla precocità del numero 10 del Barcellona, già determinante ai massimi livelli del calcio internazionale.

Lucas Vazquez: “Mai visto un talento della portata di Yamal”

“Penso sia qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Non abbiamo mai visto un talento di questa portata come quello di Lamine. Un giocatore così importante a quell'età... Io, almeno, non l'ho mai visto”, ha dichiarato Lucas Vazquez, prima di scomodare alcuni dei più grandi interpreti della storia del calcio spagnolo: “Negli anni passati abbiamo avuto giocatori davvero eccezionali che si sono piazzati tra i primi tre per il Pallone d'Oro. Xavi, Iniesta o Raúl, a un certo punto. Ma Lamine è destinato a diventare una grande stella”.

Yamal decisivo anche con la Nazionale spagnola

Gli elogi dell'ex Real Madrid arrivano all'indomani dell'ennesima prestazione di alto livello del talento blaugrana con la maglia della Spagna. Nella recente sfida contro l'Inghilterra, Yamal si è procurato un calcio di rigore e l'espulsione di Anderson, oltre ad aver servito a Nico Williams l'assist per la rete del 2-3. Una prova che ha ulteriormente alimentato il dibattito sulle straordinarie potenzialità del giovane attaccante.