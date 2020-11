Lucescu alla vigilia della sfida col Barcellona: "Non credo possano vincere la Champions"

vedi letture

Per Mircea Lucescu questo Barcellona non è all'altezza della vittoria della Champions League. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro i catalani, l'allenatore della Dinamo Kiev s'è così espresso sul tema: "Sinceramente non credo che questo Barcellona abbia il livello per aspirare a conquistare il trofeo, Bayern, City e PSG sono squadre superiori e più o meno sullo stesso livello. Comunque, hanno Messi e un tecnico appena arrivato quindi magari a Primavera saranno un'altra squadra. I giovani del Barcellona? Sono giocatori di livello molto alto, ma hanno bisogno di tempo per adattarsi alle dinamiche di gioco di Koeman".

Senza 13 giocatori, di cui 9 positivi al Covid-19, la Dinamo Kiev solo oggi ha avuto la certezza di poter disputare la gara di domani: "E 'stato difficile aspettare cinque ore per i risultati dei test PCR, ma grazie a Dio tutti i calciatori stanno bene. Giocheremo la partita domani e alla fine è quello che conta".