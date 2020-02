vedi letture

Ludogorets, Marcelinho: "Non puoi dormire contro l'Inter. Se sbagli, fanno gol"

Il centrocampista del Ludogorets Marcelinho ai microfoni di gol.bg il ko subito in casa con l'Inter: "Abbiamo giocato contro un avversario di classe, una grande squadra. Christian Eriksen si è trovato solo nell'area di rigore al momento del gol, ma questo è il calcio, succede. Poi è arrivato anche il calcio di rigore. Adesso dobbiamo prepararci bene per la partita in Italia. Dobbiamo essere più concentrati, possiamo fare qualcosa lì. Non possiamo dormire contro una squadra così grande, fai un errore e segnano. Ormai la partita è finita, dobbiamo far conto dei nostri errori".