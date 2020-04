Lugano chiama Cavani al San Paolo: "Gliene ho parlato, se proprio torna in Sudamerica..."

vedi letture

Diego Lugano, ex capitano dell'Uruguay e compagno di squadra di Edinson Cavani, vorrebbe portare in Brasile quest'ultimo. L'ex difensore attualmente cura le relazioni internazionali del San Paolo e, in un'intervista rilasciata a Marca En Zona, gli ha mandato un messaggio: "Boca? No, prima che vada lì lo porto con me qui al San Paolo. Se proprio va in Sudamerica... Gliene sto parlando da molto tempo, da anni, non da ora...".