Luis Enrique: "Dobbiamo risalire nel ranking, ma quello che conta sono le grandi vittorie"

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la Spagna e la Svizzera: "Affronteremo una squadra propositiva, che non specula. Uno dei gruppi migliori e più affiatati d'Europa. È vero che sono ultimi nel girone, ma hanno la possibilità di vincere. Il problema centravanti? Dipende dallo stato di forma, dall'avversario, dal tipo di calcio che vogliamo esprimere. Non precludo nulla, non penso a un nove puro né a un falso nove".

Risalire il ranking FIFA: "Ho detto ai giocatori che dobbiamo farlo, ma l'obiettivo principale è vincere titoli. Quello per cui verremo ricordati sono i risultati che otterremo nelle grandi competizioni".