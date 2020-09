Luis Enrique sul caso Messi: "Un giorno se ne andrà ma il Barcellona vincerà anche senza di lui"

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha commentato le ultime vicende che hanno coinvolto Leo Messi: "È un tema delicato. Credo che i club siano al di sopra delle persone. E il Barcellona è uno dei migliori al mondo, che ha vinto molti titoli. È evidente che ci sia stata una relazione meravigliosa. Leo ha fatto crescere il Barça in modo esponenziale grazie al suo grande rendimento. Mi sarebbe piaciuto molto di più se si fosse arrivati a un accordo. Presto o tardi, Messi smetterà di giocare nel Barcellona. Sarà triste il giorno in cui se ne andrà, ma il club continuerà a vincere titoli senza Messi, così come Messi continuerà ad essere meraviglioso per molti anni se se ne va".