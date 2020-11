Luis Figo: "Dembelè mi assomiglia. Mi piacciono anche Gnabry e Ansu Fati"

Luis Figo ha parlato a Marca Sport Weekend e si è detto un estimatore di Dembele e Ansu Fati: “Se mi chiedi di un calciatore che mi ricorda il modo in cui gioco, ti dirò che mi piace molto Dembélé. È stato sfortunato con gli infortuni, ma ha un potenziale enorme. Poi ci sono altri come Gnabry, del Bayern, è molto bravo, un giovanotto. Giocano sull'esterno e mi piacciono per la loro autostima quando cercano l'uno contro uno. Anche Ansu Fati ha iniziato così. Sono giocatori che mi piacciono perché amano rischiare e non hanno paura. E questo è importante per le squadre che giocano con questi calciatori. Mi piace anche Portu, della Real Sociedad".