Luis Suarez: "Non sarei mai andato al Real Madrid. Non esulterò contro il Barça"

Nell'intervista concessa alla ESPN, Luis Suarez ha assicurato che non sarebbe mai andato al Real Madrid: "Non sarei andato in alcun modo al Real Madrid", ha spiegato l'uruguaiano che a Madrid si è trasferito per vestire la maglia dell'Atletico Madrid e su una possibile esultanza contro il Barcellona ha detto: "Non festeggerei mai un gol contro il Barcellona, ​​ma indicherei da qualche parte...", ha spiegato.