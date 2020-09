Luis Suarez: "Qui per dare il mio contributo all'Atletico. Infortunio? Solo un ricordo lontano"

Presentato ieri come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, Luis Suarez ha parlato così dei suoi obiettivi per questa nuova avventura a tinte biancorosse: "Sono qui per dare il mio contributo a un grande club come l'Atletico. Negli ultimi anni, fatta eccezione per la stagione 2019-2020, questa squadra ha lottato fino alla fine con Barcellona e Real Madrid: ciò dimostra l'infinita voglia di lottare al vertice che hanno i colchoneros ne loro DNA. Mi sento bene fisicamente, voglio lasciarmi gli infortuni alle spalle e l'operazione al ginocchio è ormai solo un ricordo lontano. Mi allenerò al top per dare il meglio in questa nuova sfida della mia carriera", le dichiarazioni dell'ex obiettivo della Juventus al sito ufficiale dell'Atleti.