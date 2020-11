Luka Romero segna il primo gol da pro a 16 anni: "Ho pianto, lo dedico anche a Diego"

A distanza di cinque mesi da quel 24 giugno, giorno in cui ha esordito ne LaLiga contro il Real Madrid (a 15 anni e 219 giorni, l'esordiente più giovane), Luka Romero torna a far parlare di sé: ieri ha realizzato la sua prima rete da professionista, nella vittoria del Maiorca sul Logrones, diventando così il secondo più giovane goleador nella storia dei professionismo spagnolo. Sedici anni e 11 giorni, un gol da dedicare alla famiglia e a Diego Armando Maradona: "Quando ho segnato il gol, ho iniziato a piangere. Pensando a mio padre, a mia madre, alle persone che mi sostengono. Non ci credevo. Pensavo fosse un sogno. È anche per Diego Maradona e per mia nonna, che mi osserva da lassù".