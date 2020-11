Lunedì nero per il Crystal Palace: non solo il ko col Burnley, anche Zaha positivo al Covid

vedi letture

Lunedì nero per il Crystal Palace, che perde 1-0 in casa del Burnley nel posticipo del nono turno di Premier e perde anche Wilfried Zaha per un periodo indefinito. L'attaccante ivoriano, come confermato dalle Eagles, è risultato infatti positivo al Coronavirus.

Paucisintomatico, il classe 1992 è subito stato messo in isolamento e, proprio per questo, non ha preso parte alla sfida odierna.