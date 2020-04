Luton, risolto il contratto con mister Jones e il suo staff. Il club abbassa i costi per il coronavirus

Il Luton Town, uno dei club più antichi del calcio inglese, ha reso noto di aver risolto il contratto con l'allenatore della prima squadra e il suo staff: "Oggi abbiamo raggiunto un accordo con Graeme Jones per la risoluzione del suo contratto come manager della prima squadra. Date le attuali circostanze che riguardano non solo il calcio ma il mondo intero, il Club si sta muovendo per ridurre i costi. Graeme e il consiglio di amministrazione hanno concordato i termini per i quali lascerà il suo ruolo con effetto immediato".