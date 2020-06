Lutto nel mondo del calcio: muore per coronavirus la leggenda irachena Ahmed Radhi

Ahmed Radhi, la leggenda del calcio iracheno, autore dell'unico gol dell'Iraq in un Mondiale (contro il Belgio nel 1986), è morto a causa del coronavirus. A 56 anni, il calciatore iracheno più celebre di sempre ha perso la vita dopo esser stato ricoverato la scorsa settimana a Baghdad in seguito al test positivo al Covid-19. Stava per essere traportato in un ospedale di Amman, in Giordania, ma è deceduto nella notte.