M'Gladbach, Eberl: "Quarto posto grande traguardo, così non saremo costretti a vendere"

Il Borussia M'Gladbach, è ad un punto dal quarto posto che vale la Champions League. Nell'ultima giornata di Bundesliga infatti il club tedesco dovrà ottenere un punto contro l'Hertha Berlino in casa per avere la meglio del Bayer Leverkusen e il direttore sportivo Max Eberl si è detto molto soddisfatto di questo traguardo: "Non abbiamo conquistato una coppa o un trofeo, ma credo che abbiamo fatto un ottimo campionato. Situazione economica Non dobbiamo vendere nessuno. E grazie al nostro successo sportivo, cercheremo di rafforzare la squadra in modo intelligenti", ha detto ai microfoni di Sky Germania.