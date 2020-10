M'gladbach-R.Madrid 2-2, le pagelle: Thuram sugli scudi. Modric da la scossa, Casemiro decisivo

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-REAL MADRID 2-2

Marcatori: 33', 58' Thuram (B), 87' Benzema (R), 90'+3 Casemiro (R)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Sommer 6,5 - Sempre ben posizionato tra i pali e attento nelle uscite alta. Prova qualche brivido con i suoi dribbling in area piccola, dimostrando discreta tecnica con i piedi. Non può nulla sulle conclusioni ravvicinate di Benzema e Casemiro.

Lainer 5,5 - Rovina una prestazione più che sufficiente facendosi sopraffare con troppa facilità in entrambe le occsioni dei gol degli avversari. Prima frazione ottima, cancella letteralmente dal campo Vinicius.

Ginter 5,5 - Sempre coriaceo nei contrasti aerei, ottimo senso della posizione e buone doti di impostazione. Peccato per gli ultimi 5' di sbandamento totale, non riesce a coprire adeguatamente l'area piccola.

Elvedi 5,5 - Non sempre elegantissimo ma spesso decisivo per sbrogliare situazioni potenzialmente pericolose. In confusione totale negli scampoli finali della partita, lascia colpevolmente libero Casemiro di battere a rete il pallone del 2-2.

Bensebaini 5,5 - È il più sollecitato della retroguardia tedesca, Vazquez lo punta costantemente e lui non è sempre preciso nelle chiusure.

Hofmann 6,5 - Abilissimo a creare densità in mezzo al campo e inibire le fonti di gioco degli spagnoli. Pesano sulla valutazione i tantissimi errori nel servire i compagni in situazioni di netta superiorità numerica.

Kramer 6 - Si mette poco in evidenza, poteva sfruttare meglio alcune ripartenze visto le sue buone doti tecniche. Partita più da spada che da fioretto.

Neuhaus 6 - Arretra leggermente la sua posizione ma risulta comunque efficace nello schermare gli attacchi avversari. Qualche buono spunto in mezzo al campo, manca negli ultimi 20 metri.

Stindl 6,5 - Sbaglia pochissimo, aiuta sempre i compagni in fase di non possesso e ai suoi piedi sono affidati la maggior parte dei rifornimenti per gli attaccanti. Sfiora il gol che avrebbe chiuso anticipatamente il match con un diagonale che esce di un nulla. (Dal 79' Wolf s.v.).

Pléa 7 - Partita da "pivot" di pallacanestro: calamita su di se almeno due avversari ed è bravissimo a duettare con i compagni di squadra. Solo un grande Courtois gli nega la gioia personale, prestazione maiuscola, impreziosita dall'assist meraviglioso per Thuram nell'occasione che porta al vantaggio. (Dal 79' Embolo s.v.).

Thuram 8 - Dimostra la freddezza e il cinismo di un'attaccante navigato. Abilissimo anche in fase di non possesso, non poteva scegliere serata migliore per siglare i primi gol in Champions League. Prestazione che meritava un risultato diverso. (Dal 71' Herrmann 5,5 - Ha il peso di entrare al posto del Mvp della partita, prova a riempire l'area di rigore ma la squadra non ha le energie necessarie per facilitare il suo gioco).

REAL MADRID

Courtois 6,5 - Non preciso nell'occasione del 2-0 lasciando il pallone alla disponibilità di Thuram dopo una respinta molle su Plea. Si riscatta qualche minuto più tardi sbarrando la strada all'attaccante francese permettendo ai suoi di rimanere nel match.

L.Vázquez 6,5 - Il più propositivo delle merengues per un'ora abbondante di gioco. Prende il fondo costantemente ma i compagni non si fanno trovare pronti per sfruttare a dovere i suoi rifornimenti dalla fascia.

S.Ramos 6 - Partita difficile del capitano, gli attaccanti avversari concedono pochi punti di riferimento e finisce spesso col farsi scavalcare dai lanci dei centrocampisti. Decisivo nel finale quando invece di provare la girata di testa apparecchia a Casemiro il più facile dei tap-in per l'insperato gol del pareggio.

Varane 5 - Qualche chiusura da applausi nella prima frazione, per il resto in bambola totale sulle accellerate dei velocisti tedeschi.

Mendy 4,5 - Partita disastrosa del terzino francese, spesso fuori posizione. Sbaglia passaggi elementari, lascia colpevolmente in gioco Thuram nell'occasione del 2-0 dimostrando pigrizia e poca reattività.

Kroos 5,5 - Partecipa attivamente alla manovra ma non riesce mai a servire gli attaccanti a dovere. Si limita al compitino ma non brilla particolarmente. (Dal 70' Modric 6,5 - Ulteriore dimostrazione che il Real non può fare a meno del suo talento cristallino. Gioca un'infinità di palloni nel poco tempo che gli è concesso, propiziando la rete del pareggio con un cross tagliato dalla destra).

Casemiro 7 - Alla fine decide la partita con la zampata che regala il pareggio al Real a tempo abbondantemente scaduto. Caparbio a tenere in campo il pallone poi scaraventato in rete da Benzema, solita grande partita di sostanza e sacrificio.

Valverde 6,5 - Prova lo strappo più volte in mezzo al campo servendo ai compagni palloni interessantissimi. Il più dinamico della mediana in maglia bianca, propizia il 2-1 con un'accellerata delle sue.

Asensio 6 - Regala giocate d'alta scuola in mezzo al campo ma, molto spesso fini a se stesse. Prova a spaventare la retroguardia avversaria ma non riesce a creare occasioni nitide, a parte un tentativo al volo deviato sul palo. (Dall' 84' Rodrygo s.v.).

Benzema 6,5 - Passa 86 minuti della gara a spostarsi da destra a sinistra per provare a ricevere palloni giocabili. Abilissimo ad aprire spazi ai compagni e a servirli con passaggi illuminanti, dimostra un senso del gol fuori dal comune girando in acrobazia la rete che alimenta le speranze dei blancos.

Vinícius Júnior 5 - Gioca pochissimi palloni, imbrigliato su ogni azione da almeno due giocatori avversari. Ha una buona occasione a inizio ripresa ma calcia malamente a lato da buonissima posizione. (Dal 70' Hazard 5,5 - Condizione da ritrovare dopo quasi un mese ai box. Ha una buona occasione servito splendidamente da Benzema ma calcia fuori da ottima posizione).