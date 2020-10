M'gladbach, Rose: "Dovevamo fare il terzo gol. Ci è mancato un pizzico di fortuna"

Rammarico nelle parole di Marco Rose, tecnico del Borussia Mönchengladbach, nel commentare il pareggio contro il Real Madrid dopo una gara che ha visto i padroni di casa sul doppio vantaggio fino a tre minuti dal novantesimo. Questa la sua analisi del match, riportata da as.com: "Peccato non aver chiuso la gara, abbiamo avuto almeno due occasioni nitide per mettere in ghiaccio la partita. Lo Shakhtar è riuscito a segnare il terzo gol la scorsa partita, noi no e la differenza è tutta qui. Avremmo dovuto difendere meglio nei minuti finali ma in situazioni del genere, con tutti gli avversari in area di rigore, serve anche un pizzico di fortuna. Abbiamo dimostrato sul campo quello che siamo capaci di fare, non abbiamo intenzione di fare le comparse nel girone e abbiamo sfiorato due vittorie contro due grandissime squadre".