M'Gladbach, Sommer: "Havertz fortunato, rigore battuto troppo male per essere parato"

Dopo la sconfitta per 3-1 subita contro il Bayer Leverkusen, il portiere del Borussia M'Gladbach Yann Sommer si è detto rammaricato per non essere riuscito a parare il rigore battuto non benissimo da Havertz: "Forse lo ha tirato quasi troppo male da poter trattenere il pallone. Peccato perché mi sarebbe piaciuto pararlo. La fortuna è stata dalla parte di Havertz. Ovviamente è stata una brutta battuta d'arresto per noi. Rimontare dopo il loro secondo gol era complicato e loro hanno giocato meglio di noi".